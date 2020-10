Cinco distritos sob aviso vermelho na terça-feira devido à chuva

© Amin Chaar/Global Imagens

Os distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Portalegre e Castelo Branco vão estar na terça-feira sob aviso vermelho, o mais grave, devido à previsão de chuva forte, na sequência da passagem da depressão Bárbara, segundo o IPMA.

O aviso vermelho, o mais grave de uma escala de quatro vai estar em vigor nos cinco distritos entre as 12h00 e as 18h00 de terça-feira.

Portugal continental está hoje sob o efeito da depressão Bárbara, que dará origem a precipitação forte, aumento da intensidade do vento com rajadas até cem quilómetros por hora e até 130 quilómetros por hora nas terras altas e agitação marítima, em especial na costa da região sul.

Para esta segunda-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Vila Real, Bragança, Aveiro, Coimbra, Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Leiria, Santarém, Lisboa e Setúbal sob aviso laranja entre as 18h00 e as 00h00 de terça-feira devido à previsão de chuva forte e persistente e vento forte.

Até às 18h00 de segunda-feira todos os distritos do continente estão sob aviso amarelo e a partir desta hora, 15 passam a laranja. Na terça-feira, cinco estão, então, sob aviso vermelho, e os restantes 13 sob aviso laranja por causa da precipitação.

O aviso vermelho corresponde a uma situação meteorológica de risco extremo. Nesta situação, o IPMA recomenda que as pessoas se mantenham ao corrente da evolução das condições meteorológicas e sigam as orientações da proteção civil.

O IPMA colocou também a ilha da Madeira sob aviso amarelo devido à previsão de vento forte de sudoeste com rajadas até 130 km/h até às 00h00 de terça-feira, passando depois a laranja até às 18h00.

As ilhas Graciosa, S. Jorge, Faial, Pico e Terceira (grupo central dos Açores) estão, igualmente, sob aviso amarelo devido à previsão de precipitação forte, podendo ser acompanhada de trovoada entre 00h00 e as 20h00 de terça-feira.

Sob aviso amarelo estão também as ilhas do Corvo e Flores (grupo ocidental) por causa do vento forte até às 00h00 de terça-feira.