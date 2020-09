O atendimento ao público não é afetado © Patrícia de Melo Moreira/AFP

Cinco funcionários do Instituto de Mobilidade e dos Transportes, em Lisboa, foram diagnosticados com Covid-19. Os casos foram detetados no edifício da rua Elias Garcia, que será agora alvo de uma desinfeção.

De acordo com fonte do IMT, as cinco pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde e cumprem, nesta altura, um período de isolamento.

A mesma fonte garante que o atendimento ao público não é afetado, uma vez que é feito na Loja do Cidadão do Saldanha.