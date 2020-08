Cinco militares da GNR sofrem queimaduras a combater fogo em Cabeceiras de Basto

Os operacionais receberam assistência médica em Fafe © DR

Cinco elementos de um Grupo de Intervenção, Proteção e Socorro da GNR sofreram queimaduras durante o combate a um incêndio em Padornelos, Cabeceiras de Basto, estando no local 108 operacionais, 34 viaturas e 5 meios aéreos.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações e Socorro (CDOS) de Braga os operacionais feridos "já foram retirados" do teatro de operações naquele concelho do distrito de Braga.

Fonte nos Bombeiros Voluntários de Fafe adiantou à Lusa que os operacionais receberam assistência médica em Fafe. O alerta para o fogo "numa zona de mato" foi dado às 16h46.

O incêndio está em curso.