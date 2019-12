Cinco rios estão em risco de transbordar. Pode ser preciso evacuar várias localidades

Várias localidades poderão ficar inundadas © Igor Martins/Global Imagens (arquivo)

Por Carolina Rico com Cláudia Arsénio 19 Dezembro, 2019 • 13:14 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) está especialmente atenta à subida do caudal de cinco rios, que provocar cheias em várias localidades.

O rio Lima pode alagar Ponte da Barca e Ponte de Lima, o rio Tâmega pode alagar Amarante, o rio Águeda, pode alagar Águeda, o rio Douro pode atingir a Régua e Foz do Douro e rio Mondego pode também afetar a região envolvente.

Em caso de inundação eminente, pode ser necessário evacuar várias localidades, admite o responsável.

No mais recente balanço sobre os efeitos da depressão Elsa, o comandante Pedro Nunes dá conta de 1800 ocorrências desde as 15h00 de quarta-feira, a maioria quedas de árvores e estruturas, em especial no Porto, Braga, Viana do Castelo, Aveiro e Viseu.

O estado do tempo vai agravar-se ao longo do dia de norte para sul. A precipitação e vento fortes vão atingir a zona centro ao final da tarde, o Alentejo ao inicio da noite e o Algarve de madrugada, sem perder a força.