Cinquenta anos de bips do código de barras. O som repete-se 6 mil milhões de vezes por dia

O "bip, bip" é uma constante. No supermercado, numa loja de roupa ou até na farmácia, a banda sonora é a mesma há 50 anos. Faz hoje precisamente cinco décadas que o código de barras nasceu nos Estados Unidos. No outro lado do Atlântico, surgia a sequência de números e barras que viria a revolucionar o comércio.

"Nós ouvimos seis mil milhões de bips de códigos a sair da caixa por dia, em média. É um valor louco", explica João de Castro Guimarães. O gestor é diretor-executivo da GS1 Portugal, a organização que em Portugal é a mãe dos códigos de barras. Esta organização sem fins lucrativos está presente em mais de 150 países, e tem mais de 9000 empresas associadas no nosso país.

João de Castro Guimarães não tem dúvidas de que "o código de barras está entre as melhores invenções do século passado". E o início da história escreveu-se com um pacote de pastilhas elásticas, já que foi este o primeiro produto em todo o planeta a ter um código de barras.

Estas sequências de números e barras estão em todo o tipo de produtos. Há cinco décadas, o comércio era bem diferente. "Lembro-me bem de que antes dos códigos de barras existirem, ir à mercearia implicava sempre, para quem vendia, ter papel e caneta à mistura". E como é que se geriam os stocks de uma empresa? "Era uma dor de cabeça, dificilmente havia alguma gestão."

Mais fácil. E mais seguro

Com os códigos de barras, tornou-se mais fácil seguir todo o trajeto de um produto, desde quem o fabrica até aos locais onde é posto à venda. Mas as vantagens também se sentem do lado do consumidor. Quando há um erro ou alguma falha de segurança num produto, fica mais fácil localizar exatamente que unidades precisam de ser retiradas do mercado.

No caso dos medicamentos, há desde 2018 uma diretiva europeia que tornou obrigatória a inclusão de um número de série no código de barras dos medicamentos para garantir que se trata de um produto original e não falsificado.

Se mais logo passar por um supermercado e espreitar os códigos de barras dos produtos, vai encontrar um ponto em comum: todas as sequências começam com 560. Sabe porquê? "Tem a mesma simbologia que tem o 351 nos telefones". Mas há mais números. "Depois há mais 4 e 5 dígitos, para identificar a empresa e o produto. Depois no final vem o número que é, como lhes chamamos, a prova dos nove. É o número que garante que a sequência numérica está certa", explica João de Castro Guimarães.

O código de barras vai resistir?

Da sequência de números nascem depois as barras. A cada número corresponde uma barra com uma determinada espessura. "O código está sempre ligado ao conjunto de 13 números. Tanto que quando o código não é lido num supermercado, por exemplo, inserem os números da sequência e conseguem na mesma identificar o produto", explica.

Com a tecnologia a crescer e a mudar o mundo digital, nos últimos anos surgiu um primo do código de barras: o QR Code. Este código de resposta rápida, que conjuga pontos brancos e pretos num quadrado, tem a vantagem de conseguir integrar mais informações. O Diretor-Executivo da GS1 Portugal defende que a "identificação pelo código de barras vai manter-se". O QR Code não é um inimigo. "Até pode ajudar o código de barras, porque acabam por ser complementares."