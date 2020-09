Cinquenta dos 75 utentes do Lar dos Ferroviários no Entroncamento infetados

© Google Maps

Cinquenta dos 75 utentes do Lar dos Ferroviários, no Entroncamento (Santarém), testaram positivo à Covid-19, havendo ainda 18 funcionários infetados, num agravamento de um surto detetado no passado dia 10, disse esta segunda-feira o presidente do município.

O presidente da Câmara Municipal do Entroncamento, Jorge Faria (PS), explicou à TSF que, com a realização de novos testes a todos os funcionários e utentes, na passada semana, se verificou que o número de utentes infetados com o novo coronavírus passou de 13 para 50.

"É uma situação que se iniciou a 10 de setembro e na passada sexta-feira testámos de novo todos os funcionários e utentes. Neste momento, temos 50 utentes positivos, dos quais sete estão hospitalizados - um caso exige cuidados especiais - e temos 18 funcionários positivos, um deles internado", disse o autarca. No sábado, o edifício foi desinfetado por uma equipa da GNR, tendo sido criadas duas alas, uma onde foram instalados os utentes positivos e outra para os que testaram negativo.

Estes 25 utentes foram transportados no sábado de manhã para o pavilhão municipal, enquanto decorreram os trabalhos de desinfeção, tendo regressado ao final do dia ao lar, numa operação que contou com a colaboração das corporações de bombeiros do Entroncamento, de Vila Nova da Barquinha e de Torres Novas.

Segundo o autarca, o apoio aos idosos foi reforçado com recurso a voluntários do município e a três pessoas da Cruz Vermelha, indicadas pela Segurança Social, estando a ser identificados recursos da câmara e de outras instituições, até pelo cansaço dos funcionários que estão a trabalhar, num esforço para lidar com a situação "com alguma serenidade".

Como uma das funcionárias do município que se voluntariou para prestar assistência ao lar revelou estar infetada, apesar de assintomática, no teste que é feito previamente, a Câmara decidiu testar todos os seus trabalhadores, incluindo assistentes operacionais nas escolas e trabalhadores com contratos de inserção, adiantou.

Questionado sobre as razões para o agravamento do surto, o autarca diz não encontrar para já uma razão, tendo em conta que todas as medidas foram adotadas.

"Não é fácil, estamos a falar de um grupo com muita idade", reconhece o presidente da câmara. Um enfermeiro, conta, explicou-lhe que "não é fácil controlar, com algum rigor" pessoas com "Alzheimer ou outro tipo de doenças".

A câmara garante que o surto "não saiu para a cidade" e mantém-se dentro do lar. Jorge Faria afirmou que um total de 302 funcionários vão ser testados hoje e terça-feira, numa parceria com o CHMT, para despistar eventuais situações de casos positivos, mas, "essencialmente, para dar um descanso maior a todos".

Na sexta-feira, foi ainda conhecido um caso positivo no Jardim de Infância da Zona Verde, tendo o delegado de saúde determinado o isolamento da turma (crianças, professora e auxiliares que contactaram com a criança), estando hoje todos a ser testados no Centro Cultural da cidade, acrescentou.

Também na escola secundária foi conhecido, há uma semana, um caso positivo, tendo o delegado de saúde determinado o isolamento do aluno e a testagem de todas as pessoas próximas.

O autarca disse compreender a preocupação dos pais e o desejo de maior celeridade, mas frisou que, num processo que "leva o seu tempo", tudo está a ser feito, havendo total colaboração entre as diversas entidades.

Jorge Faria afirmou que o município manteve o horário de encerramento dos estabelecimentos até às 23:00, "porque a cidade tem estado muito resguardada", situação que o próprio tem verificado, alertando, contudo, os mais jovens para a tomada de consciência de que "o bicho ataca a todos", pelo que os "comportamentos de prevenção são o melhor contributo para lutar contra este vírus".

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão de mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.953 em Portugal.

