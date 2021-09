"Cinto-me vivo." Campanha alerta para importância dos dispositivos de segurança na estrada

No ano passado, registaram-se 1.185 infrações relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança © Photo by Maxim Hopman on Unsplash

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a GNR e a PSP lançam quinta-feira a campanha de segurança rodoviária "Cinto-me vivo", que pretende alertar para a importância da utilização dos cintos de segurança, cadeirinhas para criança e capacetes.

Em comunicado conjunto, as autoridades lembram que na edição do ano passado as forças de segurança fiscalizaram 52.835 veículos e registaram 1.185 infrações relativas à não utilização ou utilização incorreta dos dispositivos de segurança, o que correspondeu a uma média de 169 infrações/dia.

A campanha, que decorre entre 09 e 15 de setembro, integra ações de sensibilização, pela ANSR, informando sobre os perigos, impactos e consequências de não utilizar corretamente os dispositivos de segurança, e operações de fiscalização pela GNR e pela PSP, com especial incidência em vias e acessos com elevado fluxo rodoviário.

"Numa colisão, um veículo para numa fração de segundo. Mas os ocupantes, caso não usem cinto de segurança, continuam a seguir na direção do movimento com uma velocidade igual à que seguia o veículo no instante inicial do acidente", lembra a ANSR, sublinhando que numa colisão frontal a 50 km/h, "um condutor com 70kg, sem cinto de segurança, sofre um impacto equivalente a uma queda livre de um terceiro andar".

"O uso do capacete de modelo aprovado, devidamente apertado e ajustado, reduz em 40% o risco de morte em caso de acidente", acrescenta.

A ANSR recorda igualmente que a utilização correta de cadeirinha homologada e adaptada ao tamanho e peso da criança reduz em 50% o risco de morte e que, em crianças até aos 18 kg, a utilização de uma cadeirinha voltada para a retaguarda, combinada com a utilização de cinto de segurança, "reduz até 90% o risco de lesões graves ou morte".

A campanha "Cinto-me vivo" integra ações de sensibilização, em simultâneo com operações de fiscalização, em Lisboa (dia 09), Leiria (10), Tomar (13), Vendas Novas (14) e Montijo (15).

A ANSR, a GNR e a PSP relembram que a utilização dos dispositivos de segurança é fundamental e apelam a todos para que os utilizem de forma correta.