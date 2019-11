Comboio de mercadorias sofreu avaria e obrigou ao corte da circulação na Linha do Norte © Rui Manuel Fonseca/Global Imagens

Os comboios da Linha do Norte estiveram parados, esta manhã, devido à avaria de um comboio de mercadorias, em Vale de Figueira. A circulação esteve cortada no sentido Porto-Lisboa, a partir do Entroncamento.

O gabinete de comunicação da CP - Comboios de Portugal adiantou à TSF que a avaria se registou por volta das 7h00.

A circulação de comboios foi retomada às 8h30.

Notícia atualizada às 8h58