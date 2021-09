Ponte 25 de Abril © Filipe Amorim/Global Imagens

A circulação de comboios na Ponte 25 de Abril apresenta atrasos "significativos", depois de ter sido reposta, pelas 13h40, , confirmou a Fertagus, contactada pela TSF. Está já a ser feita por duas vias, desde as 13h45.

De acordo com a Fertagus, a circulação de comboios na ponte foi suspensa às 13h15, e, desde as 13h40, esteve a ser feita apenas numa via, devido a um problema com a catenária. A empresa remete mais explicações para a Infraestruturas de Portugal.

* Em atualização