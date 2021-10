Retomada circulação de comboios na Ponte 25 de Abril

© Pixabay

A circulação de comboios na Ponte 25 de Abril esteve suspensa em ambos os sentidos durante cerca de duas horas, mas já foi retomada. A informação é avançada à TSF pelo gabinete de apoio ao cliente da CP.

Os comboios estiveram inicialmente a circular com marcha à vista, um tipo de circulação que se usa quando é necessário que um comboio avance com a máxima prudência. Nestes casos, o maquinista conduz o comboio de maneira a conseguir parar caso apareça um obstáculo na via, nunca podendo ultrapassar os 30 quilómetros por hora.

A marcha normal foi, entretanto, retomada e os atrasos devem permanecer até meio da manhã, adianta fonte das Infraestruturas de Portugal.

De acordo com a Fertagus, a circulação encontra-se ainda "com restrições e com atrasos muito significativos".