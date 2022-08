Incêndio junto à linha. Circulação de comboios suspensa entre Pragal e Corroios

Por Clara Maria Oliveira 25 Agosto, 2022 • 16:28 Partilhar este artigo Facebook

A circulação dos comboios foi suspensa, na tarde desta quinta-feira, pelas 15h20, entre o Pragal e Corroios, na margem sul do Tejo, devido a um incêndio junto à linha, confirmou a Fertagus à TSF.

A empresa, em comunicado, anunciou a decisão e recomendou aos utilizadores o uso do Metro Sul do Tejo.

"Por motivo de incêndio perto da linha, entre a estação do Pragal e Corroios, a circulação encontra-se suspensa. Restante circulação com fortes perturbações. Entre Corroios e Pragal poderá em alternativa utilizar o Metro Sul do Tejo", escreveu a Fertagus.

Neste momento, encontram-se a combater o incêndio em Almada, na União das Freguesias de Almada, Cova da Piedade, Pragal e Cacilhas, 84 operacionais e 24 veículos de apoio.