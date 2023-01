Circulação de comboios suspensa entre São Bento e Campanhã por "instabilidade" de muro

© Rui Manuel Farinha/Lusa

A circulação de comboios em ambas as vias entre São Bento e Campanhã, no Porto, está suspensa desde as 17h00 e vai manter-se nas "próximas horas", revelou à Lusa fonte da Infraestruturas de Portugal (IP).

A suspensão foi decidida a pedido da Proteção Civil devido à "instabilidade de um muro junto à linha férrea", acrescenta a IP, que já fez deslocar "uma equipa de manutenção para o local".

Ao mesmo tempo, durante o período de paralisação, a empresa gestora da infraestrutura ferroviária espera conseguir concluir "o escoamento das águas da chuva" que se acumularam no local.

A CP informa, a propósito, que os utentes "podem viajar gratuitamente no metro do Porto entre Campanhã - Trindade - São Bento durante o período em que a circulação estiver suspensa".

O concelho do Porto registou este sábado, em menos de duas horas, 150 pedidos de ajuda por causa das inundações em habitações e vias públicas, principalmente na baixa da cidade, disse à Lusa fonte da Proteção Civil local.