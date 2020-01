Circulação do Metro do Porto retomada após descarrilamento

Linhas A, B, C, E e F estiveram cortadas © Igor Martins / Global Imagens

A circulação do Metro do Porto foi retomada às 06h00 desta sexta-feira em todas as linhas, após ter sido interrompida entre o Estádio do Dragão e a Trindade devido ao descarrilamento de uma composição, confirmou à TSF fonte da empresa.

Enquanto decorriam os trabalhos, esta quinta-feira à noite, a Metro do Porto recorreu a uma composição para fazer os percursos entre as estações da Trindade e do Heroísmo (a última antes de Campanhã), minimizando, assim, os efeitos da interrupção da circulação provocada pelo descarrilamento de uma cabine.

Por força do acidente, as linhas A, B, C, E e F tiveram a circulação interrompida entre o Estádio do Dragão e Campanhã, tendo a empresa explicado que foi devido a "uma composição ter avariado e uma das cabines ter descarrilado".