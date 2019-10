Circulação do metro no Aeroporto do Porto interrompida por inundação de túnel

© Pedro Granadeiro/Global Imagens

A linha de metro entre a Estação dos Verdes e o aeroporto Sá Carneiro (Porto) esteve este sábado interrompida devido à inundação de um túnel, mas a circulação regressou à normalidade ao início da tarde, disse à Lusa fonte oficial.

Fonte das relações públicas da empresa Metro do Porto, sistema de transporte público do Grande Porto, disse à Lusa que as chuvas intensas provocaram inundações num túnel do metro entre a Estação Os Verdes e o Aeroporto Sá Carneiro, o que levou à "interrupção daquela linha entre as 12h00 e as 14h30".

A linha foi reaberta depois das 14h30 e a circulação voltou a fazer-se com normalidade, acrescentou a mesma fonte.