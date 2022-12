Circulação do Metro Sul do Tejo em Almada restabelecida após acidente

© Sandra Brazinha (arquivo)

Por Lusa 14 Dezembro, 2022 • 09:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação do Metro Sul do Tejo em Almada, interrompida esta quarta-feira às 08h30 devido a uma colisão entre uma viatura ligeira e um comboio em Cacilhas, já foi restabelecida, informou o Comando Distrital de Operações de Socorro de Setúbal.

O acidente provocou ferimentos ligeiros ao ocupante da viatura ligeira, que foi transportado ao Hospital Garcia de Orta, em Almada, no distrito de Setúbal.

De acordo com o comando distrital (CDOS), no local do acidente estiveram 10 operacionais e três veículos.

O Metro Sul do Tejo, sistema de transportes públicos fornecido através do denominado metro ligeiro de superfície nos concelhos de Almada e Seixal, é explorado pela empresa Metro Transportes do Sul (MTS).

* Notícia atualizada às 11h44