Circulação interrompida na Linha Azul do Metro de Lisboa

Uma avaria na sinalização está a obrigar, esta manhã, à interrupção da circulação dos comboios na linha Azul do Metropolitano de Lisboa, entre as estações do Terreiro do Paço e Santa Apolónia.

"Devido a avaria na sinalização está interrompida a circulação na linha entre as estações Terreiro do Paço e Santa Apolónia", lê-se na página do Metropolitano de Lisboa na internet.

O Metropolitano de Lisboa adianta ainda que a interrupção "poderá ser prolongada", não sendo possível prever "a duração da interrupção".