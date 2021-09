Metro de Lisboa © Paulo Spranger/Global Imagens

A circulação esteve interrompida, esta tarde, na linha Azul do Metro de Lisboa. De acordo com a informação disponibilizada pela Metro de Lisboa no seu site oficial, os comboios já se encontram a circular. Na origem da interrupção esteve uma avaria na sinalização.

Os problemas na linha demoraram menos de uma hora, com a circulação a ser retomada pelas 17h22.

Notícia atualizada às 17h29