Circulação interrompida na Linha do Minho após abalroamento de carro em Valença

© DR (arquivo)

Por Lusa 09 Abril, 2023 • 17:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A circulação na Linha do Minho está interrompida desde as 14h15 deste domingo junto ao apeadeiro de São Pedro da Torre, em Valença, devido ao embate entre um comboio e um carro, indicou a Infraestruturas de Portugal (IP).

Segundo fonte oficial da IP indicou à Lusa, na sequência do embate junto ao apeadeiro no concelho de Valença (distrito de Viana do Castelo), a circulação na linha está cortada desde as 14h15.

A mesma informação foi também confirmada à Lusa por fonte do comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Minho, que acrescentou que na sequência do embate resultou um ferido ligeiro.

Segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o alerta para o abalroamento ferroviário foi dado às 14h15, estando no local 11 operacionais, ajudados por cinco meios terrestres.