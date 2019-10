Circulação na Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa já foi normalizada

Metropolitano de Lisboa © Orlando Almeida/Global Imagens

A Linha Vermelha do Metropolitano de Lisboa teve a circulação interrompida desde as 19h37 de segunda-feira devido a avaria de um comboio, disse à Lusa fonte da empresa. "A circulação está normalizada desde as 20h40", afirmou, mais tarde, fonte da empresa.

"Devido a avaria de comboio, a circulação está interrompida. O tempo de reposição poderá ser superior a 15 minutos. Pedimos desculpa pelo incómodo", referia, nessa altura, o Metropolitano de Lisboa na sua página na internet.

A Lusa contactou o Metropolitano de Lisboa, que confirmou que a circulação esteve interrompida desde as 19h37 devido a uma avaria de um comboio.

A Linha Vermelha faz a ligação entre São Sebastião e o Aeroporto de Lisboa.

