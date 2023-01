Circulação invertida na Rua dos Douradores em Lisboa a partir de quinta-feira

Os veículos ligeiros vão ter acesso à Praça do Rossio © Paulo Alexandrino / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 25 Janeiro, 2023 • 12:39 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O sentido da circulação rodoviária na Rua dos Douradores, em Lisboa, vai ser invertido a partir de quinta-feira, devido às obras de reparação de um coletor, passando a realizar-se no sentido sul-norte, anunciou esta quarta-feira a autarquia.

Em comunicado, a Câmara Municipal de Lisboa refere que, no seguimento do encerramento da Rua da Prata ao trânsito, devido às obras de um coletor, a circulação irá ser alterada na Rua dos Douradores, permitindo o acesso dos veículos ligeiros à Praça do Rossio.

A circulação de veículos pesados deverá processar-se pela Rua da Madalena.

A autarquia apela ainda para que seja evitada "a circulação nesta zona da cidade" para evitar constrangimentos de trânsito.

Como alternativas, a câmara sugere que o trânsito proveniente do Parque das Nações opte pela Avenida Infante Dom Henrique e Avenida Mouzinho de Albuquerque, enquanto o trânsito proveniente de Belém deve optar pela Avenida de Ceuta ou pelas avenidas Infante Santo e Dom Carlos I.

A Rua da Prata foi cortada ao trânsito em 16 de dezembro devido a um abatimento do pavimento, tendo entrado em obras dias depois, desconhecendo-se a duração da intervenção, anunciou a autarquia na altura.

Segundo a Câmara de Lisboa, presidida por Carlos Moedas (PSD), o coletor pombalino existente naquela via foi inspecionado, tendo sido verificado o "colapso das paredes" do coletor.

Em comunicado, o município indica ainda que "as intensas chuvas dos últimos dias provocaram um esforço adicional na rede, contribuindo para a rutura das paredes do coletor".

"Terá início na próxima segunda-feira, 19 de dezembro, a obra de reconstrução, estando em avaliação o prazo de duração da obra em função da ocorrência de mais precipitação e da real extensão dos danos, a qual só poderá ser estimada com mais rigor quando se iniciarem os trabalhos de demolição e escavação do troço danificado", segundo a informação divulgada na altura.

Durante a intervenção, o trânsito estará cortado na Rua da Prata, no troço entre a Rua da Conceição e a Praça da Figueira.