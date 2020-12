Circulação na Linha Azul do Metro de Lisboa restabelecida

A circulação mantém-se interrompida entre S. Sebastião e Santa Apolónia © Mário Cruz/Lusa

A circulação na Linha Azul do Metropolitano de Lisboa encontra-se esta segunda-feira interrompida desde as 15h40, devido a doença súbita de um passageiro no interior de um comboio na estação de S. Sebastião, informou à Lusa a empresa.

Pelas 16h30, fonte do Metropolitano de Lisboa disse que, após o incidente, a circulação foi retomada pelas 16h15 entre as estações de S. Sebastião e Reboleira. Entretanto, a circulação já foi restabelecida totalmente, confirmou a TSF.

A fonte da empresa não adiantou informação sobre a operação de socorro à situação de doença do passageiro.

Notícia atualizada às 17h55