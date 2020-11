Circulação proibida entre concelhos durante "fins de semana grandes"

A circulação entre concelhos do continente vai estar proibida © José Sena Goulão/Lusa

A circulação entre ​​​​​​​concelhos vai ser proibida entre os dias 27 de novembro e 2 de dezembro e entre 4 e 9 de dezembro, anunciou, este sábado, o primeiro-ministro.

António Costa avançou que vai ser proibido circular entre concelhos entre as 23h00 do dia 27 de novembro e as 5h00 de 2 de dezembro e as 23h00 de 4 de dezembro e as 5h00 de 9 de dezembro.

Esta medida foi anunciado em conferência de imprensa realizada após o conselho ministro para decidir novas restrições para conter a pandemia de Covid-19.

