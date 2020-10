Circular entre concelhos. Postura da PSP é de "facilitar" e não encontrou "desenquadramentos"

"As pessoas mostram-se preparadas, com documentos a justificar a sua necessidade de deslocação" © Estela Silva/Lusa

Nestas primeiras horas em que estão em vigor as medidas restritivas de circulação entre concelhos, a PSP não detetou quaisquer situações anómalas nas muitas operações de fiscalização que têm ocorrido no terreno.

Nuno Carocha, porta-voz da PSP, destaca mesmo a flexibilidade dos automobilistas. "Até agora tem decorrido tudo muito bem. Notamos que existe por parte das pessoas uma grande compreensão do nosso papel, dos fins destas restrições (combater a pandemia)..."

"As pessoas mostram-se preparadas, com documentos a justificar a sua necessidade de deslocação, facilitam-nos muito o nosso trabalho, e tem decorrido tudo muito bem", constata o representante da Polícia de Segurança Pública, num balanço realizado em declarações à TSF esta manhã. Nuno Carocha salienta que não têm sido registadas situações de inconformidade. "Não houve qualquer ocorrência digna de especial relevo e até agora também ainda não descobrimos nenhuma situação de completo desenquadramento, em que tivéssemos que manifestamente mandar as pessoas para trás", sustenta.

Nuno Carocha acredita que tudo está a "correr bem". 00:00 00:00

O porta-voz da PSP admite, no entanto, que alguns automobilistas mostram-se mais resistentes. "Existe alguma contrariedade, porque as pessoas estão na dinâmica das suas vidas, têm pressa para não chegarem atrasadas ao trabalho, para levarem as crianças à escola", explica o responsável da polícia.

Ouvido pela jornalista Gabriela Batista, Nuno Carocha menciona pequenas "contrariedades". 00:00 00:00

Nuno Carocha assegura que a postura da PSP é de "facilitar, de rapidamente verificar o contexto", para que os portugueses não demorem "mais do que o estritamente necessário", pelo que as autoridades têm recebido uma "reação positiva" dos que circulam na estrada.

"Não estamos ali para complicar nada", garante. Por isso, a PSP tem adotado processos "muito ágeis e mecanizados", acrescenta o porta-voz da PSP.

* e Catarina Maldonado Vasconcelos

