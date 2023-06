Cirurgião que operou Marcelo explica semelhanças com a operação do Papa

Tendo em conta que Francisco tem 86 anos e vários problemas de saúde, outro risco incontornável é o da anestesia geral © Andreas Solaro/AFP (arquivo)

Eduardo Barroso, cirurgião que operou a hérnia de Marcelo Rebelo de Sousa, explica à TSF o que é e como se faz a "laparotomia e cirurgia plástica da parede abdominal com próteses", devido a uma "hérnia incisional encarcerada", procedimento a que o Papa Francisco vai ser submetido.

Eduardo Barroso à TSF: "As cirurgias são sempre agressões, portanto, têm complicações normais" 00:00 00:00

Se for este o verdadeiro diagnóstico, ressalva, tudo vai depender daquilo que os médicos encontrarem durante a cirurgia, mas "se não houver complicações", o médico acredita que a vinda do Papa a Portugal "pode não ser comprometida".

"Se o intestino estiver rosadinho", é relativamente simples, trata-se de libertar o tecido "encarcerado", mas se estiver negro, necrosado, "é preciso fazer a ressecação", ou seja, é preciso cortar e retirar uma parte do intestino.

Como todos os especialistas, Eduardo Barroso demora a chegar à formulação acessível a leigos, mas acaba por explicar que os médicos do Hospital Gemelli "vão abrir a barriga do Papa para libertar uma parte do intestino que ficou presa durante o processo de cicatrização, depois de uma cirurgia anterior".

É então a tal "hérnia incisional" que resultou de uma outra operação que o Papa fez, em 2021, ao cólon. Eduardo Barroso fala num procedimento comum e não muito diferente da hérnia a que operou o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa.

"O Presidente tinha uma hérnia umbilical encarcerada, enquanto o Papa Francisco tem uma hérnia incisional encarcerada, a origem do problema é que é diferente".

Tendo em conta que Francisco tem 86 anos e vários problemas de saúde, outro risco incontornável é o da anestesia geral.

Eduardo Barroso acredita que se tudo correr bem, "se for mesmo esse o diagnóstico, se o papa não tiver um tumor", dois meses de recuperação não é muito, mas pode ser suficiente para manter a participação na Jornada Mundial da Juventude em agosto.

A organização da JMJ divulgou na terça-feira a agenda dos cinco dias que o Papa passa em Portugal, um anúncio feito em simultâneo com o Vaticano, já depois dos exames que o Papa fez pela manhã no Hospital Gemelli, onde é agora operado.