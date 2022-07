Cirurgias adiadas e cuidados intensivos a meio gás no IPO de Lisboa

Instituto Português de Oncologia de Lisboa © Leonardo Negrão / Global Imagens

A Unidade de Cuidados Intensivos do Instituto Português de Oncologia (IPO) de Lisboa tem oito camas e "neste momento, está a funcionar com três camas, porque não há enfermeiros". O presidente do Conselho de Administração do IPO de Lisboa, João Oliveira, admite que a carência nos Cuidados Intensivos "cria problemas de programação" e já levou ao adiamento de cirurgias. De resto, no bloco operatório, as salas "são utilizadas intermitentemente", também pelo mesmo motivo: falta de enfermeiros.

O problema é transversal, explica João Oliveira. Após à operação, os doentes podem precisar de cuidados intensivos, recobro e internamento. Ora, "a falta (de profissionais) num serviço reflecte-se obrigatoriamente noutro".

Pelos dados a que a TSF teve acesso, no final de Maio, o IPO de Lisboa precisava de 166 enfermeiros, a juntar aos 553 que trabalham na instituição. Se juntarmos a totalidade de profissionais necessários, o défice ascende a 413.

Apesar das dificuldades, João Oliveira assinala uma diminuição dos tempos de espera para cirurgia (cerca de dois meses) e mais doentes operados. No final de Junho, havia cerca de 1300 doentes na lista de espera, em comparação com os 1500 no mesmo período do ano passado.

A falta de enfermeiros não é sentida apenas no bloco operatório e nos cuidados intensivos. Por exemplo, no serviço de gastrenterologia, "as três salas de exame e duas de recobro não estão a ser usadas na totalidade", revela a directora da unidade, Isabel Claro. O serviço tem nove enfermeiros e precisaria de mais quatro ou cinco. O número de médicos também está em défice. Eram 14, são agora apenas seis.

Há quase 30 anos no IPO de Lisboa, a directora do serviço de gastrenterologia confessa que "é muito mais penoso trabalhar agora". Com "muitos entraves", Isabel Claro continua, ainda assim, a "vestir a camisola da instituição", mas afirma que a missão é actualmente, "mais difícil, pelas limitações transversais".

Sublinhando o esforço dos profissionais, o presidente do Conselho de Administração, João Oliveira, também avisa que "isto tem limites e um dos limites é o cansaço das pessoas a prazo. E esse prazo pode não estar muito longe", remata.

