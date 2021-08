Cirurgias oncológicas sem atrasos, vacinação suspensa no Queimódromo e outros destaques TSF

© Ivo Pereira/Global Imagens

Há seis meses o Ministério da Saúde anunciava que estava a preparar um plano de retoma da atividade cirúrgica na área oncológica para recuperar as intervenções que não se realizaram na sequência da suspensão da atividade não urgente e prioritária. Numa resposta enviada à TSF, o Governo diz não foi necessário avançar com um plano para recuperar cirurgias oncológicas em atraso, porque, através do Programa Nacional Prioritário para as Doenças Oncológicas e do trabalho em rede entre os IPO e os hospitais gerais, têm sido resolvidas todas as situações mais inadiáveis.

No Queimódromo do Porto, foi suspensa a vacinação contra a Covid-19 devido a uma falha no sistema de refrigeração. Os utentes vacinados nos dias 9 e 10 de agosto serão contactados pelas entidades de saúde, até à próxima semana, no sentido de monitorizar a eficácia das vacinas inoculadas. Os agendamentos previstos para este centro de vacinação serão reagendados para outros centros nas proximidades.

Três dos oito polícias condenados por agressões, injúrias e sequestro estão a ser alvo de um processo disciplinar interno, depois de agredirem e deterem um grupo de seis jovens do bairro da Cova da Moura. O caso remonta a 2015, com a direção nacional da Polícia de Segurança Pública (PSP) a reiniciar o processo. À TSF, a Associação Sindical dos Profissionais da Polícia explica que os cinco agentes condenados que não foram alvo de processo disciplinar por parte da PSP estão a braços com um processo na IGAI.

Em novembro, vão iniciar-se as celebrações do centenário de José Saramago. A Fundação José Saramago está a coordenar as comemorações com os Executivos português e espanhol. Em entrevista à TSF, Pilar del Río, adianta que as atividades em Portugal vão ser anunciadas no início de outubro, mas já levantou o véu sobre o que vai acontecer.

Ainda sobre os Jogos Olímpicos, uma história de ajuda entre estranhos que acabou com uma medalha de ouro. O jamaicano Hansle Parchment foi campeão de 110 metros barreiras porque uma voluntária nas Olimpíadas pagou-lhe o táxi para o estádio. Dois dias depois, ainda em Tóquio, o atleta fez questão de encontrar a mulher e agradecer-lhe.

No espaço, uma imagem raio-X recentemente divulgada pelo Observatório Chandra e o Observatório Neil Gehrels Swift revela o que de outra forma seria invisível: anéis brilhantes ao redor de um buraco negro. O buraco negro está localizado num sistema binário com uma estrela companheira. Através da gravidade, o material da estrela é puxado para um anel ao redor do buraco negro que brilha em raio-X.