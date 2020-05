Clientes não vão poder mexer na fruta. É uma das novas regras para voltar à feira em Lisboa

© Gonçalo Villaverde/Global Imagens

As feiras da Ladra, do Relógio e das Galinheiras reabrem este fim de semana (22 e 23 de maio). O plano da autarquia lisboeta impõe afastamento entre os feirantes, álcool gel em todas as bancas, take away para bifanas e pregos, luvas para quem quiser mexer em velharias e uma linha vermelha a separar o cliente das frutas e legumes.

Para garantir que as regras são cumpridas a Polícia Municipal vai andar por perto. Haverá um painel com todas as indicações à entrada e no caso da Feira das Galinheiras, haverá controlo do número de pessoas no recinto para não exceder uma lotação segura.

Verifique os horários das feiras:

Feira da Ladra - das 7h às 18h

Feira do Relógio - das 7h às 14h

Feira das Galinheiras - das 8h às 14h