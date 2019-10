Clínica do bebé sem rosto não era fiscalizada há oito anos

© Photo by Luma Pimentel on Unsplash

A Entidade Reguladora da Saúde (ERS) adianta que há 8 anos que não era feita qualquer fiscalização à qualidade dos serviços da clínica onde foram realizadas as ecografias ao bebé que nasceu em Setúbal com várias malformações.

A informação é avançada à TSF, numa resposta escrita, onde o regulador da Saúde admite que não pode garantir que a clínica Ecosado cumpre todas as regras.

A ERS explica que desde que tem, por lei, essa competência, em 2014, nunca avaliou a clínica Ecosado - as últimas fiscalizações têm data de 2007 e 2011. "Por tal motivo, não será possível afirmar a conformidade do funcionamento da unidade", afirma a resposta.

A clínica está aberta com uma licença emitida ao abrigo do procedimento simplificado, sendo que nestes casos basta a "mera comunicação prévia", prevista na lei.

Nestes casos é a empresa que explora a Ecosado que se responsabiliza "pelo integral cumprimento dos requisitos mínimos de funcionamento, não havendo lugar a vistoria prévia pela ERS".

A ERS acrescenta que não tem, no entanto, a obrigação de fazer de forma recorrente as avaliações deste tipo de clínicas, remetendo para o artigo 21º dos seus estaututos que define que esta "deve efetuar inspeções e auditorias pontualmente, em execução de planos de inspeções previamente aprovados e sempre que se verifiquem circunstâncias que indiciem perturbações no respetivo setor de atividade, sem prejuízo das competências da Inspeção-Geral das Atividades em Saúde".

Outra queixa em julho

O regulador também confirma que em julho, antes do caso do bebé agora conhecido, recebeu uma queixa contra a clínica por malformações graves num outro bebé que também não foram detetadas numa ecografia obstétrica.

A reclamação foi encaminhada, um mês depois, a 28 de agosto, para a Ordem dos Médicos.

A ERS acrescenta que, "em termos gerais, quando ocorre uma avaliação e monitorização periódica" [que neste caso não era feita desde 2011], esta deve verificar "a existência do equipamento médico e geral" necessário para a entidade privada funcionar, garantindo a qualidade e segurança.

Recorde-se que já esta quarta-feira, em declarações à agência Lusa, o antigo Ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, afirmou que teme que o caso do bebé que nasceu em Setúbal com malformações venha a dar razão às muitas pessoas que colocam em causa a utilidade da Entidade Reguladora da Saúde.