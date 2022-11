Clubes portugueses já conhecem adversários na Europa, ex-ministra arrasa Miguel Alves e outros destaques TSF

O sorteio dos oitavos de final da Liga dos Campeões aconteceu esta segunda-feira © Laurent Gillieron/EPA

Os três grandes do futebol português já conhecem os adversários dos próximos jogos nas competições europeias. Na Liga dos Campeões, o Benfica vai defrontar o Club Brugge nos oitavos de final da Liga dos Campeões, enquanto o FC Porto encontrará o Inter de Milão.

Do lado do Sporting, a sorte ditou que os leões encontrassem os dinamarqueses do Midtjylland no play-off da Liga Europa. O conjunto de Rúben Amorim, terceiro do Grupo D da Liga dos Campeões, atrás de Tottenham e Eintracht Frankfurt, e à frente do Marselha, joga o primeiro jogo em Alvalade, a 16 de fevereiro, e o segundo na Dinamarca, a 23.

Pela Liga Conferência Europa, o Braga ficou a saber que encontrará os italianos da Fiorentina. A equipa de Artur Jorge vai ter o primeiro jogo em casa, no Estádio Municipal de Braga, a 16 de fevereiro, e o segundo em Florença, a 23.

A deputada socialista Alexandra Leitão afirmou no domingo à noite, no programa da TSF e CNN "O Princípio da Incerteza", que o secretário de Estado Adjunto de António Costa, Miguel Alves, não esclarece na entrevista que deu deu à TSF e ao JN este fim de semana, o caso em que está envolvido, sobre o negócio do centro de exposições em Caminha. A ex-ministra chegou mesmo a criticar o secretário de Estado por usar o argumento de vitimização.

Pelo Egito, onde participa na Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP27), António Costa desvalorizou o modo como o Presidente da República se dirigiu com avisos à sua ministra da Coesão Territorial sobre a execução de fundos estruturais, considerando que Marcelo Rebelo de Sousa tem "momentos de criatividade".

Questionado sobre o ritmo de execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), o primeiro-ministro mostrou-se tranquilo e frisou que quem tem responsabilidades executivas deve cumprir o plano sem ansiedades e sem preocupação de alimentar noticiários.

Além disso, Costa garantiu que Portugal vai continuar a contribuir para o fundo de transição energética e anunciou que o país vai aumentar de quatro para cinco milhões de euros a verba para apoiar a cooperação na transição energética dos países mais pobres, defendendo que está a fazer a sua parte.

Já António Guterres, o secretário-geral das Nações Unidas, avisou que o "planeta está a enviar um sinal de sofrimento", numa mensagem vídeo enviada aos participantes na Cimeira do Clima COP27.

"Fim ao fóssil: Ocupa!" É este o nome do movimento que, a partir desta segunda-feira, vai ocupar seis escolas e universidades de Lisboa, com centenas de estudantes a exigir o fim dos combustíveis fósseis e a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva. Em declarações à TSF, Carolina Loureiro, aluna da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, explica os objetivos deste protesto.