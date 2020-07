CMVM suspende ações da EDP e da EDP Renováveis

© DR

Por Francisco Nascimento 06 Julho, 2020 • 16:30 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) suspendeu as ações da EDP e da EDP Renováveis, depois de conhecida a suspensão de António Mexia e de Manso Neto nos cargos da empresa.

Em comunicado, a CMVM adianta que "o Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários a suspensão da negociação das ações EDP Renováveis, SA, aguardando a divulgação de informação relevante ao mercado."

O juíz Carlos Alexandre validou a suspensão de António Mexia como presidente da EDP, e de Manso Neto como presidente da EDP Renováveis, no âmbito do processo das rendas excessivas da EDP. O Ministério Público acusa António Mexia e Manso Neto, em coautoria, de quatro crimes de corrupção ativa e de um crime de participação económica em negócio.