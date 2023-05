CNA exige ao Governo que inclua região transmontana e duriense em situação de seca

A falta de água nos solos interrompeu o ciclo de colheita de forragens para a alimentação animal © Leonel de Castro/Global Imagens

A Confederação Nacional da Agricultura exigiu, esta sexta-feira em Mogadouro, que o Governo inclua a região transmontana e duriense na situação de seca. O pedido foi justificado com o baixo teor de água nos solos.

Embora os agricultores reconheçam que este território ainda não está numa situação de seca extrema defendem que são já visíveis os sinais de falta de água nos solos, o que interrompeu o ciclo de colheita de forragens para a alimentação animal.

A ministra da Agricultura e Alimentação, Maria do Céu Antunes, anunciou, na segunda-feira, ter assinado o despacho que reconhece a situação de seca severa e extrema em 40% do território nacional, no sul do país.

Na quarta-feira, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) divulgou que a situação de seca meteorológica se agravou em Portugal continental no mês de abril, estando 89% deste território em seca, 34% da qual em seca severa e extrema.