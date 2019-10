CNN distingue broa de milho como um dos "50 melhores pães do mundo"

Broa de milho © Fotografia de Jonathan Pielmayer/Unsplash

Para assinalar o Dia Mundial do Pão, esta quarta-feira, a CNN fez um artigo que reúne os 50 melhores pães do mundo e incluiu a típica broa de milho portuguesa na lista. Ao lado do pão português estão os também famosos lavash, da Arménia, o pão de queijo, do Brasil, a baguete francesa e as tortilhas, do México.

"Quando os pães são cozidos em forno de lenha, um arquipélago de estilhaços de farinha expande-se sobre as ranhuras profundas. Os fornos são selados com massa de pão, que atua como um temporizador natural do forno", escreve Jen Rose Smith, quando se refere ao processo de cozedura da broa de milho.

O jornalista da CNN quis que a lista refletisse a diversidade deste alimento ao mesmo tempo que conjuga "o sabor memorável" e os "ingredientes originais" de cada pão. No artigo, a broa de milho é descrita como um pão saudável, peneirado, amassado numa calha de madeira e tradicional do norte de Portugal.