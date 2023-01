CODU com falhas. INEM diz que acionou planos de contingência, sindicato nega

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar afirmou à TSF que as falhas nos telefones começaram às 18h © Leonel de Castro/Global Imagens

Os Centros de Orientação de Doentes Urgentes (CODU) registaram dificuldades nas comunicações, que obrigaram ao acionamento dos planos de contingência, adiantou esta segunda-feira à Lusa fonte do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

"Houve um problema com os CODU que está a ser solucionado neste momento, mas estão em curso os planos de contingência", referiu a mesma fonte.

A fonte do INEM disse que os vários CODU do país "estão operacionais, se bem com algumas dificuldades", e o socorro às populações está assegurado.

"As chamadas não estão a chegar"

O presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar, Rui Lázaro, afirmou à TSF que as falhas nos telefones começaram às 18h.

"Pela informação que temos, desde as 18h03 que começaram constrangimentos, com as centrais de emergência do INEM a deixar de ter comunicações telefónicas. As próprias chamadas, que deviam estar a ser reencaminhadas pelo 112 para as centrais de emergência do INEM não estavam a ser realizadas. Pelo que sabemos, neste momento ainda não estão. Não sabemos o que acontece a quem liga para o 112 a pedir ajuda, as chamadas não estão a chegar ao INEM, o que pode originar transtornos imensuráveis", revelou à TSF Rui Lázaro.



O responsável afirmou também que os planos de contingência não foram ativados, ao contrário do que indicou a fonte do INEM.

"De acordo com a informação dos nossos associados, os populares, quando ligam ao 112 em situações de emergência, é-lhes solicitado que desliguem e liguem para as corporações de bombeiros da zona de residência. Isto significa que não há plano de contingência para o caso do INEM não funcionar, pelo contrário. Regredimos 40 anos, à época antes do INEM, em que as pessoas ligavam para as corporações de bombeiros a pedir ajuda, o que é inadmissível e não era esperado", contou o presidente do Sindicato dos Técnicos de Emergência Pré-Hospitalar.

Para Rui Lázaro, esta é a falha mais grave registada pelo INEM.

"Não é de agora que os servidores do INEM têm tido diversos problemas e constrangimentos, necessitando várias vezes de manutenção e registando inúmeras falhas. Até ao momento este é o mais grave de todos. Esperemos o tempo necessário para que sejam apuradas as reais causas, mas suspeitamos que sejam os servidores do INEM que estão a dar problemas. Desde o ataque informático que não ficou solucionado, por exemplo, o problema com a plataforma de gestão de horários que os trabalhadores não conseguem consultar", acrescentou.

"Incidente" motivou falha nas comunicações

Os CODU do INEM são as centrais de emergência médica que coordenam e gerem um conjunto de meios de socorro - ambulâncias, viaturas médicas de emergência e reanimação, motos e helicópteros - que são selecionados com base na situação clínica das vítimas.

Em comunicado, o INEM explicou, entretanto, que na sequência dos testes regulares de verificação dos sistemas do CODU "verificou-se, pelas 18h05 um incidente com o backup de fornecimento de energia que motivou a queda das comunicações".

O INEM adiantou que "ativou de imediato o plano de contingência previsto, privilegiando o acionamento de meios de emergência através da rede SIRESP e recorrendo aos sistemas redundantes de que dispõe em termos de telecomunicações móveis para atendimento de chamadas, garantido desta forma o funcionamento" do Sistema Integrado de Emergência Médica.

Segundo o instituto, desde o primeiro momento estão a ser realizadas diligências para que a reposição do sistema ocorra com a maior brevidade possível.

O INEM apelou também para a colaboração dos cidadãos, solicitando que liguem para o 112 apenas em caso de emergência.

Para as situações de aconselhamento devem recorrer ao Centro de Contacto do Serviço Nacional de Saúde, através do 808 24 24 24, o que permitirá que aos CODU do INEM cheguem apenas chamadas de verdadeiras emergências médicas, sublinhou o comunicado.

O 112 é o Número Europeu de Emergência, sendo comum, para além da área da saúde, a outras situações como incêndios, assaltos ou roubos.

As chamadas efetuadas para o 112 são atendidas pela PSP e pela GNR e são canalizadas apenas para os CODU do INEM as chamadas relativas a socorro na área da saúde.