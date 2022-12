Colisão de dois parapentes em Setúbal provoca um morto

© Rita Chantre / Global Imagens (arquivo)

Por Lusa 17 Dezembro, 2022 • 18:20 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Uma pessoa morreu e outra ficou ligeiramente ferida na tarde deste sábado, na colisão entre dois parapentes, na zona da Arrábida, distrito de Setúbal, disse à Lusa o major Ricardo Silva, do Comando Geral da GNR.

O alerta da colisão de dois parapentes na zona da Arrábida foi dado às 16h23, "a patrulha deslocou-se ao local e confirmou que há uma vítima mortal e um ferido leve", afirmou o responsável da GNR.

Segundo o major Ricardo Silva, a patrulha ainda se encontra no local, na zona da Estrada Nacional 379-1, na Arrábida, e as investigações sobre as causas deste acidente prosseguem.