Alcoutim e Sanlúcar de Guadiana © José Manuel Cabo / TSF

Por Lusa 27 Outubro, 2022 • 09:12

Quatro pessoas ficaram feridas, uma delas com gravidade, numa colisão de duas embarcações na madrugada desta quinta-feira no Rio Guadiana, na localidade de Cais das Laranjeiras, em Alcoutim, disse fonte da da Marinha.

Segundo a mesma fonte, a colisão das duas embarcações ocorreu cerca das 05h00.

De acordo com a informação disponibilizada no site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, foram mobilizados para o local do acidente 18 elementos e sete viaturas.