Colisão entre autocarro da PSP e ligeiro na A3 em Famalicão faz sete feridos

Uma colisão entre um pesado de passageiros da PSP e um veículo ligeiro na Autoestrada 3 (A3) em Antas, em Famalicão, no sentido Porto-Braga provocou esta terça-feira sete feridos, um dos quais grave, confirmaram à TSF fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Braga e uma fonte dos Bombeiros Voluntários Famalicenses.

Os seis agentes feridos foram transportados para o Hospital de Braga. O ferido grave é agente da PSP, do Comando do Porto, segundo apurou a TSF junto dos Bombeiros Voluntários de Famalicão.



Do acidente resultou ainda um outro ferido ligeiro, que foi levado para o Hospital de Famalicão.



O alerta foi dado pelas 09h23, tendo sido mobilizados para o local duas corporações de bombeiros de Famalicão, num total de 21 homens e dez viaturas.

A GNR também está no local.

* Em atualização