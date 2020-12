Com 14 mortes registadas em lar de Cabeção, autarquia de Mora sente-se abandonada

O sentimento é de abandono e o que tem valido aos idosos é a contratação de funcionários privados pelo lar e pela câmara, bem como a ajuda de particulares e voluntários © Pixabay

A segunda vaga da pandemia está a ser particularmente dura no concelho de Mora. O presidente da autarquia desespera outra vez a fazer contas: 14 utentes já morreram no lar de Cabeção, onde há também 55 idosos e 28 funcionários infetados.

"O lar debate-se com um problema sério e grave que é a falta de pessoas para prestar os cuidados de saúde necessários", explica Luís Simão.

Em declarações à TSF, Luís Simão conta que está cansado de pedir ajuda, mas a Segurança Social tem uma única equipa no distrito, já com pessoas infetadas e não tem conseguido dar resposta.

O sentimento é de abandono e o que tem valido aos idosos é a contratação de funcionários privados pelo lar e pela câmara, bem como a ajuda de particulares e voluntários.

"Não há nada. Se não fossem aqui as câmaras municipais, as próprias instituições e as populações - pelo apoio que têm prestado com voluntariado e com a chegada de bens e material médico - se não fosse esse apoio não havia nada, porque a nível regional nem Segurança Social, nem Proteção Civil, nem Exército, nem coisa nenhuma", lamenta.

O surto já saiu do lar para a comunidade. Há pelo menos 42 pessoas infetadas e muita gente, incluindo uma turma do ensino básico, está ainda à espera do resultado de testes.

O presidente da Câmara Municipal de Mora saúda o anuncio de que os lares sem surtos ativos começam a ser vacinados no concelho na semana que vem, mas lembra que é urgente acudir às instituições onde há idosos doentes e quase ninguém para tratar deles, como é o caso do Lar de Cabeção.

