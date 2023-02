Com abstenção de 70%, freguesia de Benfica vai respeitar resultado do referendo

© Rita Chantre/Global Imagens

Apesar da abstenção de 70%, o presidente da Junta de Freguesia de Benfica, Ricardo Marques, está muito satisfeito com a participação dos residentes no referendo, que diz estar ao nível da votação em eleições europeias.

Os residentes de Benfica, uma freguesia lisboeta com 30 mil eleitores, foram chamados às urnas para decidirem sobre o alargamento do estacionamento pago.

Ricardo Marques destaca resultado "muito interessante" no referendo em Benfica. 00:00 00:00

À TSF, Ricardo Marques, o presidente da Junta de Benfica, considera um resultado muito interessante. "A média de participação em referendos locais é de 23%. Este resultado está alinhado com a média das eleições europeias de 30,7%. Portanto, é um resultado muito interessante e que mostra a participação num tema de interesse local", diz o autarca.

Ricardo Marques sublinha que se tratou de uma campanha "ativa" e sem a participação de partidos, feita por cidadãos e sem grandes mecanismos de campanha. É uma demonstração muito interessante de participação cívica."

Como metade dos eleitores inscritos para votar não exerceram o direito de voto, o referendo não é vinculativa, mas Ricardo Marques afirma que vai agir como se fosse. "É a obrigação deste executivo."

O presidente da Junta de Benfica vai pedir uma Assembleia de Freguesia extraordinária para a próxima semana para debater os resultados com os restantes partidos. Ricardo Marques vai também pedir uma reunião com o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, e vice-presidente com a área da mobilidade, Filipe Anacoreta Correia.

Além de abordar as duas petições sobre estacionamento em Benfica que estão na Câmara, Ricardo Marques quer falar sobre a criação de mais dois mil lugares de estacionamento.

Benfica é atravessada diariamente por 150 mil viaturas. Cada família residente naquela que é uma das maiores freguesias de Lisboa tem em média 2,6 carros.