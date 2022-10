Com aprovação garantida mas não unânime: o OE2023 em debate, BCE sobe juros e outros destaques TSF

António Costa e Fernando Medina © António Pedro Santos/Lusa

Por TSF 27 Outubro, 2022 • 11:53 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Assembleia da República termina esta quinta-feira o debate e vota na generalidade a proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2023. Acompanhe aqui em direto:

A proposta tem aprovação garantida pela maioria absoluta do PS, apesar dos votos contra de PSD, Chega, iniciativa Liberal, Bloco de Esquerda e PCP. Livre e PAN anunciaram esta manhã que se tencionam abster.

O Banco Central Europeu (BCE) deve continuar a subir as taxas de juro na sua reunião de esta quinta-feira e os economistas antecipam um novo aumento de 75 pontos base, apesar do risco de recessão.

A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) garante que não há lucros extraordinários no setor e que os custos de produção têm aumentado muito.

Os funcionários públicos vão passar a receber 5,20 euros de subsídio de alimentação já este mês. Se as empresas do setor privado quiserem adotar a mesma medida não terão qualquer penalização fiscal,

Cozinha Solidária da ONG Ação da Cidadania produz diariamente um milhar de refeições para distribuir por pessoas em situação de vulnerabilidade. Assumem que é um "pequeno paliativo" no combate à fome que Jair Bolsonaro já disse não ver no país, mas que está visível aos olhos de todos. Uma reportagem no Rio de Janeiro para ler e ouvir aqui:

A China rejeitou acusações, feitas por uma organização não-governamental de que terá criado meia centena de "centros de serviço policial" em vários países para controlar dissidentes, incluindo em Portugal.

A fraca qualidade do ar que se vai registar em Portugal continental esta quinta-feira levou a Direção-Geral da Saúde a recomendar cuidados redobrados à população mais vulnerável como crianças e idosos.

O empresário Elon Musk, que está prestes a concluir a compra do Twitter na próxima sexta-feira, entrou na sede daquela rede social em São Francisco, nos Estados Unidos, com uma pia ao colo. Veja o vídeo do momento: