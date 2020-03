Com cinco casos confirmados, Portimão lança campanha de sensibilização

© Pedro Correia/Global Imagens

Por Maria Augusta Casaca 12 Março, 2020 • 13:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A autarquia vai começar a distribuir massivamente um folheto à população em que faz uma série de recomendações para evitar a propagação do coronavírus. A presidente da Câmara Municipal diz-se "altamente preocupada" com o aumento de casos na cidade e considera que a campanha que a autarquia está a lançar é uma maneira de tentar estancar a disseminação do vírus.

Ouça a reportagem de Maria Augusta Casaca 00:00 00:00

''O folheto com as regras a implementar vai começar já a ser distribuído à população através do correio e faz uma série de recomendações: que a comunidade escolar cujos estabelecimentos estão encerrados permaneça em casa, que os cidadãos evitem deslocações ou aglomerações, que os ginásios interrompam a sua atividade ou reduzam o número de praticantes a um número máximo de 10 pessoas, que o comércio local admita também apenas 10 clientes no mesmo espaço, de forma a garantir a margem de segurança recomendada."

A autarquia apela ainda às grandes superfícies comerciais que evitem aglomerações de pessoas e que os estabelecimentos de diversão noturna encerrem às 23h00.

Isilda Gomes sublinha que a câmara municipal está a tentar conter ao máximo a propagação do coronavírus, mas convida os cidadãos a terem uma atitude mais responsável.

"Nós temos cinco casos, dois deles de transferência secundária por isso temos que ter todos os cuidados", enfatiza a autarca. "Quando nós temos duas escolas fechadas mas vemos os centros comerciais cheios de jovens e as praias cheias de gente, naturalmente que a câmara tem obrigação de sensibilizar os nossos concidadãos", afirma Isilda Gomes.

Portimão, cuja economia local depende muito do turismo, é uma cidade preocupada com o futuro." Se durante um mês ou dois não conseguirmos estancar esta transmissão do vírus em Portimão, e se se arrastar pelo verão, então aí sim, a economia vai cair drasticamente".