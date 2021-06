"Com efeitos imediatos." ARS-Norte desaconselha eventos que juntem várias pessoas

© Pedro Correia/Global Imagens (arquivo)

A Administração Regional de Saúde do Norte (ARS-Norte) desaconselhou, esta quarta-feira e "com efeitos imediatos", a realização de eventos que provoquem aglomerados de pessoas na região.

Num comunicado enviado às redações, a autoridade de saúde regional adjunta, Graça Maria Barbosa da Costa Cruz Alves, nota que o país vive uma situação epidemiológica de "elevado grau de incerteza" e cuja evolução é imprevisível, pelo que é necessária uma "avaliação de risco contínua".

A autoridade realça também que, sejam ou não cumpridas integralmente as medidas de saúde pública, o risco de transmissão e infeção por SARS-CoV-2, "durante eventos, é real e não pode ser anulado", pelo que qualquer evento, "independentemente da sua natureza (familiares, desportivos, corporativos ou culturais)", que contribua para a aglomeração de pessoas é, no contexto atual, "um risco acrescido para a Saúde Pública" que resulta num "risco real" de circulação de pessoas infetadas, mesmo que com testagem prévia.

Assim a ARS-Norte insta todos os que pretendam realizar eventos a ponderar "o risco a que se estão a submeter, assim como aos demais participantes", sublinhando que têm a responsabilidade de "aplicar as medidas de redução de risco e de cumprir, promover e garantir o cumprimento da legislação vigente aplicável, bem como das normas, orientações e recomendações da Direção-Geral da Saúde".

"As Autoridades de Saúde da região Norte manterão o acompanhamento da situação epidemiológica, ajustando a intervenção em Saúde Pública, de acordo com a avaliação de risco", lê-se também na nota divulgada.

A ARS do Norte alerta ainda para a necessidade de "manter elevada atenção" sobre o possível surgimento de sintomas de Covid-19 - "nomeadamente febre, tosse (de novo, agravada ou associada a dores de cabeça ou dores generalizadas do corpo), dificuldade respiratória ou perda total ou parcial do olfato ou do paladar, de início súbito" - alertando para a necessidade de, caso surjam, contactar a linha Saúde 24 (808 24 24 24).

