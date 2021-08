Com eficácia de 89%, estudo reforça confiança nas vacinas contra a Covid

© Rita Chantre/Global Imagens

Por Nuno Guedes 04 Agosto, 2021 • 17:36 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Um estudo europeu, que também se realizou em Portugal, entre vacinados com mais de 65 anos, conclui que as vacinas contra o SARS-CoV-2 apresentam uma efetividade moderada após a toma da primeira dose (62%) que sobe para 89% depois da segunda dose.

O trabalho agora publicado na revista científica Eurosurveillance inclui 4.964 participantes com 65 ou mais anos de idade, recrutados entre dezembro de 2020 e maio de 2021, incluindo 579 portugueses.

Em Portugal o trabalho foi desenvolvido pelo Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (INSA) e a investigadora Ausenda Machado explica à TSF que estes resultados reforçam a confiança que já se tinha nas vacinas.

"Há sempre um aumento da efetividade quando passamos da primeira para a segunda dose, pelo que o resultado está em linha com o que se tem verificado noutros países e reforça a confiança nas vacinas administradas na Europa", refere a especialista.

O próximo passo do estudo europeu será perceber o tempo que dura o efeito das vacinas, numa conclusão que vai ser fundamental para perceber se e quando vai ser precisa uma dose de reforço.

"Essa informação vai ajudar a completar o retrato de como se estão a comportar as vacinas nao só com o avançar do tempo, mas também com as novas variantes em circulação, em mais um dado que poderá ajudar a tomar uma decisão sobre um eventual reforço ou uma nova vacinação", conclui Ausenda Machado.