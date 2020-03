"Com mais médicos e mais turnos." DGS vai reforçar linha de apoio ao médico e SNS24

Graça Freitas aproveitou para esclarecer que tudo está a ser feito para que não falte material de proteção © Lusa

Graça Freitas garantiu, em declarações à RTP, que a Direção-Geral da Saúde está a trabalhar, junto com o Executivo, para que as linhas telefónicas de apoio aos médicos e aos restantes cidadãos sejam reforçadas. "Com mais médicos, com mais escalas, com mais turnos." É assim que Graça Freitas entende que a linha de apoio aos médicos deve ser fortalecida, o que também está a ser "preparado" para a linha SNS24.

"Na linha de apoio ao médico vai haver um horário dedicado, e os profissionais serão remunerados por este serviço", revelou a diretora-geral da Saúde. "Estive em teleconferência com as cinco administrações regionais de saúde no sentido de se reforçar a linha de apoio ao médico, porque é uma linha muito importante", assegurou ainda.

Este esforço é, no entanto, resultado de um empenho conjunto, já que, explica Graça Freitas, "o nosso Governo e Ministério da Saúde estão a preparar o enquadramento legal desta linha de apoio ao médico para permitir que todos os médicos que estejam em atendimento sejam devidamente compensados".

A linha SNS24 recebeu o número mais alto de chamadas esta segunda-feira, quando os primeiros dois casos de Covid-19 em território nacional foram confirmados. No entanto, a linha de apoio, composta por enfermeiros, não conseguiu dar resposta a um quarto das chamadas telefónicas. Quanto à Linha de Apoio ao Médico (LAM) tem havido mesmo casos de clínicos à espera durante horas a fio.

Graça Freitas aproveitou ainda para esclarecer que tudo está a ser feito para que não falte material de proteção. "Neste momento, o Infarmed e a DGS estão junto dos fornecedores e têm uma linha financeira dedicada para ir ao mercado e adquirir o material de proteção individual que ficar disponível", explica a diretora-geral da Saúde. Foi então "criado um mecanismo ágil para que, à medida que for disponibilizado material pelos fornecedores", a DGS consiga adquiri-lo.

"Já temos uma reserva, para a contingência, e não lhes vamos tocar", exceto quando for necessário, adiantou ainda Graça Freitas.

