"Com milhões de pessoas a passar fome, não é justo que nos demos ao luxo de desperdiçar alimentos"

Mais de dois mil particulares e mais de 200 empresas aderiram ao Movimento Unidos Contra o Desperdício, que nasceu há precisamente um ano. Entrevistado por Fernando Alves, Francisco Mello e Castro, responsável por este movimento criado para combater o desperdício alimentar, lembra que bastam gestos muito simples para combater o desperdício, como o planeamento das compras.

Francisco Mello e Castro refere que é importante "não ir às compras com fome, não ter vergonha de chegar a um restaurante e de pedir as sobras para levar para casa ou pedir a dose certa no restaurante".

"São coisas mesmo simples que todos os cidadãos podem, no fundo, integrar no seu dia-a-dia e que individualmente combatem o desperdício de alimento", explica.

Os números das organizações internacionais mostram, por exemplo, que um quarto dos alimentos que são desperdiçados no mundo daria para alimentar 870 milhões de pessoas. Francisco Mello e Castro fala de "números assustadores" e com "três impactos".

Francisco Mello e Castro considera que há um impacto económico, porque "se estamos a desperdiçar, estamos a não fazer alguma coisa de forma eficiente", um impacto ambiental, porque "gera resíduos e os resíduos geram emissões de carbono" e um impacto social, "que é o maior e mais grave, porque quando temos milhões de pessoas a passar fome no mundo não é justo que haja outra parte da população que não só se alimente, como se dê ao luxo de desperdiçar esses alimentos".

O responsável pelo Movimento Unidos Contra o Desperdício diz que "há muita coisa que podemos melhorar no nosso dia a dia para combater o desperdício" e acrescenta que existe um problema ainda maior. "As pessoas acham que o seu impacto individual não tem impacto no problema e tem", finaliza.

"Unidos Contra o Desperdício, num compromisso com as gerações futuras"

O Movimento Unidos Contra o Desperdício é "um movimento cívico e nacional, agregador e educativo, que une a sociedade num combate ativo e positivo ao desperdício alimentar que conta com o Alto Patrocínio do Presidente da República e o apoio do Secretário-Geral das Nações Unidas". Comemora agora o seu primeiro aniversário de existência com o arranque de uma campanha de comunicação e sensibilização à escala nacional e com um evento que "reforça o debate em torno do desperdício alimentar".

Com o mote "Unidos Contra o Desperdício, num compromisso com as gerações futuras", o movimento organiza um evento esta quarta-feira, entre as 17h00 e as 20h00, nos armazéns do Banco Alimentar, que tem como objetivo "dar visibilidade ao compromisso de todos os setores da cadeia alimentar".