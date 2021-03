Com o Rt a subir, só 16% dos concelhos estão acima da linha vermelha do desconfinamento

São agora 48 os municípios do país com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias © Estela Silva/Lusa

Voltaram a diminuir os concelhos acima da linha vermelha definida pelo Governo na matriz de risco do desconfinamento.

São agora 48 os municípios do país (16% do total de 308) com mais de 120 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, menos 21 do que há uma semana.

Estão na situação anterior os concelhos de Alcoutim, Amadora, Armamar, Arronches, Batalha, Belmonte, Câmara de Lobos, Carrazeda de Ansiães, Castanheira de Pêra, castelo de Vide, Cinfães, Coimbra, Covilhã, Figueira da Foz, Funchal, Golegã, Gouveia, Ílhavo, Lagoa no Algarve, Lagoa nos Açores, Lamego, Machico, Marinha Grande, Mértola, Moita, Monforte, Montijo, Moura, Odemira, Odivelas, Penacova, Penela, Ponta do Sol, Porto Moniz, Póvoa de Varzim, Proença-a-Nova, Resende, Ribeira Brava, Ribeira Grande, Rio Maior, Santa Cruz, Serpa, Sobral de Monte Agraço, Torres Vedras, Viana do castelo, Vidigueira e Vila Flor.

Dos concelhos anteriores, há cinco num nível de contágio avaliado como muito elevado (entre 480 e 960 novas infeções por 100 mil habitantes, mas quatro dessas autarquias situam-se na Região Autónoma da Madeira (Funchal, Machico, Ponta do Sol e Santa Cruz), com a Direção-Geral da Saúde a avisar que esses resultados estão inflacionados por atrasos nas notificações vindas do arquipélago.

No Continente apenas o concelho de Alcoutim, no interior algarvio, se encontra, esta semana, em risco "muito elevado" de contágio.

Com 240 a 480 novos casos, no chamado patamar "elevado", estão agora nove concelhos, menos cinco do que há exatamente 7 dias.

Veja a lista completa de concelhos neste link para o documento elaborado pela DGS.

Se a incidência por 100 mil habitantes está em queda (de 96 para 81 da passada segunda-feira até hoje), o Rt - ou seja, o índice de transmissibilidade da Covid-19 - está a subir passando de 0,83 há uma semana para 0,89 hoje.

