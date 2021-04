Com Rt acima de 1 há mais de uma semana, apenas duas regiões escapam ao aumento de casos

© Rui Oliveira/Global Imagens

Por Nuno Guedes 09 Abril, 2021 • 17:18

A evolução do Rt (índice de transmissibilidade) e da taxa de incidência revelam "uma tendência crescente de novos casos ao nível Nacional e nas regiões Norte, Lisboa e Vale do Tejo, Algarve e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira".

A conclusão é do Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge (INSA) no seu relatório semanal sobre a evolução da Covid-19 em Portugal.

A tendência decrescente ou estável de novos casos de SARS-CoV-2 apenas se regista nas regiões Centro e Alentejo.

Com o Rt nacional em 1,02 e acima de 1 há 8 dias, no topo surge a Madeira (1,11) e os Açores (1,08).

No Continente a região com maior índice de transmissibilidade é o Algarve (1,05), seguida do Norte (1,03) e Lisboa e Vale do Tejo (1,02).

O Centro está com um Rt de 1 e o Alentejo de 0,99.

Sobre a taxa de incidência por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, Portugal continua a ser o segundo país com o valor mais baixo da Europa (65,7), mas há uma região, o Algarve, que surge mesmo em cima do limiar de risco definido pelo Governo (120).

Finalmente, a Madeira fica claramente acima da anterior fasquia com uma taxa de incidência de 175 casos por 100 mil habitantes.