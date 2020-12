Combate à criminalidade. Operação policial de "larga escala" na Alta de Lisboa

© Lusa (arquivo)

A PSP está a realizar na tarde desta sexta-feira uma operação de prevenção e de combate à criminalidade "de larga escala" na zona da Alta de Lisboa/Ameixoeira, disse à agência Lusa fonte desta força de segurança. O subcomissário Paulo Martins explica o que procura a polícia, em particular, nesta operação.

"Temos uma operação especial de prevenção criminal que visa, essencialmente, a deteção de armas ilegais na posse de indivíduos que não as podem ter. Temos vários locais identificados com ocorrências que, no passado, envolveram armas de fogo. Portanto aquilo que vamos fazer, através do empenho de várias valências da PSP, nomeadamente equipas de intervenção rápida junto de estabelecimentos comerciais", explicou à TSF o subcomissário.

Paulo Martins afirma que este tipo de operação, mais musculada, não é feito apenas uma vez por ano.

"É uma operação que se faz uma, duas ou três vezes por ano com este tipo de dimensão. Não é necessariamente uma denúncia, é uma análise da criminalidade na área da Alta de Lisboa, freguesia de Santa Clara e zona do Lumiar através da qual percebemos onde é que vale a pena intervir desta forma musculada", acrescentou Paulo Martins.

Segundo a mesma fonte, a operação de "larga envergadura" teve início pelas 17h00.