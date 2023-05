Combate a incêndios reforçado no fim de semana com "dispositivo excecional" de 340 bombeiros

© Maria João Gala /Global Imagens

O Governo aprovou um dispositivo excecional de 68 equipas de combate a incêndios rurais para este sábado e domingo, compostas por 340 elementos dos corpos de bombeiros, devido às elevadas temperaturas e à situação de seca.

Numa nota enviada à Lusa, o Ministério da Administração Interna (MAI) dá conta de que foi aprovada a constituição de um dispositivo excecional de 68 equipas de combate a incêndios por parte da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil para hoje e domingo.

Segundo o MAI, estas equipas são provenientes dos corpos de bombeiros e totalizam 340 elementos, que vão estar "em maior prontidão neste período, para reforçar a capacidade de ataque inicial a incêndios rurais".

O MAI indica que estas equipas serão implementadas por ordem do Comando Operacional Nacional de Emergência e Proteção Civil nos Comandos Sub-regionais sujeitos a maior pressão de número de ignições e da evolução do cenário meteorológico.

"Este dispositivo excecional soma-se ao que já estava no terreno, porque o país encontra-se presentemente no nível de empenhamento permanente do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais (DECIR), que assenta num dispositivo de empenhamento composto por Equipas de Intervenção Permanente, Força Especial de Proteção Civil e Unidade de Emergência de Proteção e Socorro", refere o Ministério da Administração Interna.

O MAI justifica a decisão de constituição do dispositivo excecional com as temperaturas elevadas que se verificam em vários pontos do território continental, associadas à situação de seca provocada por valores de precipitação muito abaixo da média.

De acordo com a base de dados nacional de incêndios rurais regista, citada pelo MAI, registaram-se, entre 1 de janeiro e 12 de maio, um total de 2.746 incêndios rurais que resultaram em 7.734 hectares (ha) de área ardida, entre povoamentos florestais (2127 ha), matos (5432 ha) e agricultura (175 ha).