Combate às chamas em Proença-a-Nova dificultado pelas condições meteorológicas

Por Beatriz Morais Martins e Sara Beatriz Monteiro 14 Setembro, 2020 • 10:10

Há dois incêndios a merecer especial atenção das autoridades que estão ainda por dominar. Um destes fogos, em Monção, no concelho de Viana Do Castelo, dura há onze horas, e pouco antes das 09h00, contava com 45 operacionais a combater as chamas. Noutro plano, há um incêndio de grande dimensão em Proença-a-Nova que já alastrou aos concelhos de Castelo Branco e Oleiros.

Rui Laranjeira da Autoridade Nacional de Proteção Civil explica à TSF que, no caso de Proença-a-Nova, trata-se de um incêndio em povoamento florestal que já arde desde domingo. O combate às chamas está a ser dificultado pelas "condições meteorológicas adversas"

O comandante da Autoridade Nacional de Proteção Civil adianta que, apesar de o fogo ter estado próximo de aglomerados populacionais, não há conhecimento de habitações em risco.

O comandante Rui Laranjeira espera que o incêndio possa ser dominado já que o vento não é tão forte. Ainda assim, vão ser horas longas para os mais de 700 bombeiros que combatem este fogo.