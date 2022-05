Combates e incursão russa na Azovstal, Costa diz que ilegalização do PCP "é inconcebível" e outros destaques TSF

© Andrey Borodulin/AFP

A fábrica de Azovstal é, por estes dias, um dos pontos quentes da guerra na Ucrânia. O autarca de Mariupol denunciou, ao longo do dia, "combates violentos" na siderúrgica onde milhares de militares e civis procuraram refúgio das forças russas. Entretanto, a Defesa russa anunciou um novo cessar-fogo de três dias, entre as 08h00 e as 18h00, para a retirada de civis.

O primeiro-ministro António Costa foi convidado a visitar Kiev: aceitou e Marcelo diz que é uma deslocação importante.

Uma das consequências políticas da guerra mais visíveis em Portugal tem sido a que nasce do posicionamento do PCP. Depois do pedido do partido para que os órgãos de soberania tomem "um posicionamento" face às acusações de que os comunistas estão a apoiar o conflito, António Costa defende que "é inconcebível" dizer se tratar de um partido "antidemocrático".

Está prevista para as 6h00 desta quinta-feira a chegada a Sines de um navio com carga de gás natural liquefeito russo. Há casos, nos Países Baixos e na Suécia, de portos a recusar navios com carga da mesma origem e os estivadores neerlandeses recusaram-se mesmo a descarregar um navio que conseguiu ancorar.

O Fórum TSF desta quarta-feira foi dedicado ao tema dos preços dos combustíveis e, entre os partidos, só a Iniciativa Liberal não defende a imposição de um limite sobre o lucro das gasolineiras.

O presidente da câmara de Setúbal confirmou em reunião que a autarquia vai ser alvo de diligências para "apuramento de factos em matéria de acolhimento de refugiados".

Há uma nova vaga de Covid-19 a afetar a África do Sul, desta feita provocada pelas linhagens BA.4 e BA.5 da variante Ómicron, cuja virulência ainda não foi determinada.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior ainda não recebeu denúncias de casos de assédio, depois dos relatos na Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa. A ministra garante que qualquer denúncia será encaminhada para a Inspeção-Geral de Educação e Ciência.

Há quatro casos suspeitos de hepatite aguda em Portugal. A origem da doença ainda é desconhecida, mas a Organização Mundial da Saúde (OMS) revelou, esta quarta-feira, que são mais de 200 os casos registados em todo o mundo.

O diretor da OMS comentou entretanto a polémica instalada nos Estados Unidos em torno de um projeto de acórdão do Supremo Tribunal para anular uma decisão histórica de 1973 que reconheceu o direito ao aborto.

A camisola que Maradona utilizou em 1986 quando marcou dois golos frente a Inglaterra - entre eles o golo do século - foi vendida por um valor recorde em leilão da Sotheby's.